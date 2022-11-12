Более 20 тысяч членов семей шехидов и участников войны привлечены к программам занятости

К программам занятости привлечена 21 тысяча членов семей шехидов и участников войны.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал в пятницу министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям в ходе обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год".

Министр сказал, что центрами занятости была проведена соответствующая работа в этом направлении, 21 тысяча членов семей шехидов и участников войны привлечена к программам занятости.

Он добавил, что деятельность в этом направлении продолжается.