https://news.day.az/society/1510805.html В Загатале трагически погибли женщина и ее дочь
В Загатале трагически погибли женщина и ее дочь
В ночь с 11 на 12 ноября в городе Загатале мать и дочь отравились угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Нурана Ахмедли (1996 г.р.) и ее малолетняя дочь Дамла Гамидова (2015 г.р.) обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления.
После медицинского вмешательства их состояние стабилизировалось.
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