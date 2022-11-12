В Загатале трагически погибли женщина и ее дочь

В ночь с 11 на 12 ноября в городе Загатале мать и дочь отравились угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, местная жительница Нурана Ахмедли (1996 г.р.) и ее малолетняя дочь Дамла Гамидова (2015 г.р.) обратились в Центральную районную больницу с признаками отравления.

После медицинского вмешательства их состояние стабилизировалось.