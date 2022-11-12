Обнаружены серьезные нарушения на рынке «8 км»

МЧС обнаружило серьезные нарушения в торговом центре, известном как "рынок 8 км".

Как сообщили Day.Az в МЧС, в ходе проверок, проведенных 8 апреля 2020 года Государственной службой пожарной охарны в торговом центре "Вугар-2", известном как "рынок 8 км", расположенном на улице Нахичеванского, 64 в Низаминском районе, в отношении ответственного лица торгового центра за допущенные нарушения в сфере пожарной безопасности был составлен протокол об административном правонарушении и подано ходатайство с предоставлением дополнительного времени для устранения недостатков. Однако в ходе повторной пожарно-технической проверки, проведенной службой 27 октября 2022 года на указанном объекте, относящемся к группе повышенного риска, было установлено, что многочисленные нарушения не были устранены.

В отношении Хасратова Хасрата Тензил оглу в соответствии со статьей 536.1 Кодекса об административных проступках Азербайджанской Республики составлен очередной протокол об административном правонарушении, направлено представление для устранения нарушений.