https://news.day.az/society/1510874.html В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Азербайджане ухудшится погода - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, со второй половины дня 14 ноября до утра 15 ноября ожидаются дожди.
Также с 14 по 16 ноября в некоторых восточных районах республики ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег.
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