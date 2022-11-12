В Азербайджане ухудшится погода

Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, со второй половины дня 14 ноября до утра 15 ноября ожидаются дожди.

Также с 14 по 16 ноября в некоторых восточных районах республики ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег.