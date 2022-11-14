https://news.day.az/society/1511127.html В центре Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В центре Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший - ФОТО
В Насиминском районе Баку столкнулись два автомобиля.
Как сообщает Day.Az, авария произошла на пересечении улиц Аббасгулу ага Бакиханова и Рашида Бейбутова.
Так, управлявший автомобилем марки "Hyundai" водитель потерял управление транспортным средством и врезался в автомобиль марки "BMW", двигавшемся в том же направлении.
В результате аварии пассажир "Hyundai" получил травмы, а автомобиль деформировался.
По данному факту назначена автотехническая экспертиза.
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