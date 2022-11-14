В центре Баку столкнулись два автомобиля, есть пострадавший

В Насиминском районе Баку столкнулись два автомобиля.

Как сообщает Day.Az, авария произошла на пересечении улиц Аббасгулу ага Бакиханова и Рашида Бейбутова.

Так, управлявший автомобилем марки "Hyundai" водитель потерял управление транспортным средством и врезался в автомобиль марки "BMW", двигавшемся в том же направлении.

В результате аварии пассажир "Hyundai" получил травмы, а автомобиль деформировался.

По данному факту назначена автотехническая экспертиза.