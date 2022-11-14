https://news.day.az/society/1511130.html В Баку автомобиль врезался в рекламный баннер - ФОТО
В Баку автомобиль врезался в рекламный баннер - ФОТО
В Баку столкнулись 2 легковых автомобиля.
Как передает Day.Az, автомобиль марки "Chevrolet" под управлением Д.Гулиева, двигавшийся по Карабахской улице столкнулся с авто.
От силы удара "Тойота" остановилась, врезавшись в придорожный рекламный баннер. В аварии пострадал водитель автомобиля, врезавшегося в баннер.
На месте происшествия работают сотрудники Наримановского РПУ.
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