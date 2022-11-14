В Баку автомобиль врезался в рекламный баннер
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В Баку столкнулись 2 легковых автомобиля.

Как передает Day.Az, автомобиль марки "Chevrolet" под управлением Д.Гулиева, двигавшийся по Карабахской улице столкнулся с авто.

От силы удара "Тойота" остановилась, врезавшись в придорожный рекламный баннер. В аварии пострадал водитель автомобиля, врезавшегося в баннер.

На месте происшествия работают сотрудники Наримановского РПУ.