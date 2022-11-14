Впервые в Азербайджане: Покупателю квартиры в подарок Porsche последней модели!

Самая крупнейшая компания по недвижимости в Азербайджане PMD Group, запустила невероятную акцию. Покупателям квартир, выставленных на продажу по адресу ул. Узеира Гаджибейли 57, в подарок будет выдан автомобиль марки "Porsche" или "Audi" последней модели. Акция при покупке наличными или в ипотеку, распространяется на определенные квартиры. Однако компания также применяет большие скидки на квартиры, не включенные в акцию.

К вашему сведению, жилой комплекс, расположенный по адресу улица Узеира Гаджибейли 57, обещает своим жильцам совершенно иной, премиальный образ жизни.

Окружённый современными деловыми и торговыми центрами, роскошными отелями и бутиками позволяют уловить современный и ритмичный пульс города. Комплекс расположен напротив порта Баку, в 5 минутах от Приморского бульвара. Здания построены из качественных, экологически безопасных материалов с использованием передовых технологий. Утепление фасадов выполнено эффективным, долговечным теплоизолятором.

Квартиры в жилом комплексе премиум-класса можно приобрести как с внутренней частичной оплатой, так и с ипотекой до 22 лет. Квартиры подходят как для личного пользования, так и для инвестиций.

Чтобы получить дополнительную информацию и приобрести одну из оставшихся квартир премиум-класса, свяжитесь по номеру *5775 .



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