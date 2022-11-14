https://news.day.az/society/1511169.html Завтра в Баку начинается отопительный сезон
Завтра в Баку начинается отопительный сезон
С завтрашнего дня в Баку и ряде регионов начнется подача тепла в квартиры, учебные заведения, медицинские учреждения и другие социальные объекты.
Как сообщили Day.Az в ОАО "Азеристиликтеджхизат", это будет обеспечиваться 538 котельными и 87 отопительными пунктами.
Теплоснабжение горных и предгорных районов страны - Шуши, Шабрана, Хачмаза, Губы, Гусара и Лерика - началось 1 ноября. Для этого были введены в эксплуатацию 26 котельных и один отопительный пункт.
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