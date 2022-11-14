В Загатале произошел пожар, пострадали женщина и ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован ночью, около 01:20 в принадлежащем Рейхан Исмайыловой трехкомнатном частном доме общей площадью 40 кв.м, расположенном на улице Карабах.

На место происшествия были привлечены техника и личный состав районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС. В результате пожара на площади 18 кв.м сгорели воспламеняющиеся конструкции дома и предметы домашнего обихода.

Проживающие в доме на правах аренды жительница района Эльнара Гурбанова (1980 г.р.) и ее внучка (2021 г.р.) получили ожоги различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Загатальскую центральную районную больницу. У них диагностированы термические ожоги лица, шеи и верхних конечностей II степени, их лечение продолжится в стационарных условиях.

По данному факту ведется расследование.