Хорошая новость для пенсионеров

15 ноября предусмотрено выплатить пенсии по всей республике.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Выплаты гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут осуществлены по графику.