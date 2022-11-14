https://news.day.az/society/1511184.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
15 ноября предусмотрено выплатить пенсии по всей республике.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения.
Выплаты гражданам, имеющим право на пенсию на льготных условиях, в этом месяце также будут осуществлены по графику.
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