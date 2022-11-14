https://news.day.az/society/1511199.html В Баку обнаружен снаряд - ФОТО - ВИДЕО
В Баку обнаружен снаряд - ФОТО - ВИДЕО
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории поселка 28 мая в Бинагадинском районе столицы.
Как сообщили Day.Az в МЧС,к месту происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Было установлено, что обнаруженный боеприпас - 1 122 мм-й снаряд ОФ-462.
Боеприпас был изъят специалистами и вывезен с территории для обезвреживания.
Никаких других опасных или подозрительных предметов во время дальнейшего осмотра на месте происшествия и в ближайших окрестностях обнаружено не было.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре