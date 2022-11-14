11 ноября в 21:00 на служебном участке погранзаставы погранотряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) вблизи села Гарагювендикли Имишлинского района была пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре ГПС, в результате осуществленных мероприятий был задержан житель Газахского района Садыгов Орхан Юнис оглу (1986 г.р.), в ходе обыска при нем было обнаружено и изъято около 9,9 кг наркотиков.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.