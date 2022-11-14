https://news.day.az/society/1511234.html В Имишли грузовик насмерть сбил пешехода
В Имишли грузовик насмерть сбил пешехода
В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 13 ноября около 16:00 в селе Хубярлы грузовик MAN, за рулем которого находился местный житель Е.Аскеров, сбил переходившего дорогу Бахлула Гулиева.
В результате полученных травм пешеход скончался на месте.
В Главном следственном управлении ведется расследование.
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