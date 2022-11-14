В Имишли грузовик насмерть сбил пешехода

В Имишли произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД, 13 ноября около 16:00 в селе Хубярлы грузовик MAN, за рулем которого находился местный житель Е.Аскеров, сбил переходившего дорогу Бахлула Гулиева.

В результате полученных травм пешеход скончался на месте.

В Главном следственном управлении ведется расследование.