Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 15 ноября.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром местами туман, морось, начиная с полудня ожидается переменный дождь. Умеренный северо-западный ветер вечером сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем 11-13° тепла. В Баку ночью будет 8-10° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 762 мм ртутного столба до 766 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых восточных районах ожидаются переменные дожди. В высокогорье возможен снег, ночью и утром туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9° тепла, днем 13-18° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 2-6 ° тепла.