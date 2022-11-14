https://news.day.az/society/1511249.html В бакинском метро отключили свет?
В бакинском метро отключили свет?
Информация в соцсетях о прекращении подачи электроэнергии на станции метро "28 Мая" не соответствует действительности.
Об этом сказал в понедельник Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.
"Никаких проблем с электричеством и движением поездов на станции нет. Распространяемая информация является ложной", - сказал Мамедов.
Отметим, что в соцсетях появилась информация о внезапном отключении электроэнергии на станции метро "28 Мая".
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