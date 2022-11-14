Движение на "фиолетовой" ветке Бакметрополитена восстановлено

В 11:55 возникла проблема с электронапряжением на станции метро "Автовокзал".

Как сообщил в понедельник Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, за короткий срок проблема была устранена.

"Задержка движения поездов на "фиолетовой" ветке составила 4 минуты. На данный момент проблема полностью устранена", - сказал он.

Мамедов сообщил, что в настоящее время выясняются причины сбоя, о чем будет предоставлена дополнительная информация.