https://news.day.az/society/1511263.html Движение на "фиолетовой" ветке Бакметрополитена восстановлено
Движение на "фиолетовой" ветке Бакметрополитена восстановлено
В 11:55 возникла проблема с электронапряжением на станции метро "Автовокзал".
Как сообщил в понедельник Day.Az руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов, за короткий срок проблема была устранена.
"Задержка движения поездов на "фиолетовой" ветке составила 4 минуты. На данный момент проблема полностью устранена", - сказал он.
Мамедов сообщил, что в настоящее время выясняются причины сбоя, о чем будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре