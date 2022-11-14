https://news.day.az/society/1511276.html К сведению лиц, получивших религиозное образование за рубежом
К сведению лиц, получивших религиозное образование за рубежом
При назначении на должности священнослужителей преимущество, согласно законодательству, отдается национальным кадрам.
Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня сказал журналистам в рамках конференции на тему "Азербайджан: пример сосуществования" по случаю Международного дня толерантности заместитель председателя Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными организациями Сеявуш Гейдаров.
Что касается лиц, получивших религиозное образование за рубежом, то, по его словам, они назначаются на должности священнослужителей в ряде случаев, при положительном отзыве по итогам аттестации.
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