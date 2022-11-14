Взрыв в бакинском кафе

В кафе общей площадью 100 кв. метров в Ясамальском районе Баку произошел взрыв, перешедший в пожар.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара на кухне кафе сгорели две печи, пластиковая рама.

Остальная часть кафе и два 50-литровых газовых баллона были защищены от огня.

Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.

По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газового баллона.

Соответствующие структуры проводят расследование.