https://news.day.az/society/1511290.html Взрыв в бакинском кафе
Взрыв в бакинском кафе
В кафе общей площадью 100 кв. метров в Ясамальском районе Баку произошел взрыв, перешедший в пожар.
Как сообщили Day.Az в МЧС, в результате пожара на кухне кафе сгорели две печи, пластиковая рама.
Остальная часть кафе и два 50-литровых газовых баллона были защищены от огня.
Пожар был потушен подразделениями противопожарной охраны.
По предварительной версии, взрыв произошел в результате утечки газового баллона.
Соответствующие структуры проводят расследование.
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