В Гяндже арестованы автохулиганы

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции ГУП Гянджи задержали водителей, которые демонстративно нарушили общественный порядок, совершив автохулиганство на территории города.

Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, житель Гейгельского района Эльшан Мамедов в День Победы 8 ноября на автомобиле "Нива" грубо нарушил правила дорожного движения, создав угрозу другим участникам движения.

Кроме того, сотрудниками полиции было установлено, что житель Гянджи Эльджан Джафаров совершал опасные маневры на своем ВАЗ-2107.

В отношении нарушителей были составлены протоколы, решениями суда им был назначен административный арест на 25 и 20 суток соответственно.

Также были оштрафованы Санан Гурбанов, установивший на свой автомобиль запрещенные законом мигалки, и еще один водитель, скрывший знак государственной регистрации на своем авто.