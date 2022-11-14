В Шабране задержали браконьеров

Сотрудники Шабранского РОП задержали жителей района Фирудина Ильясова и Новруза Ильясова, занимавшихся незаконной охотой на территории села Гаджигарагашлы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.

У задержанных были изъяты два охотничьих ружья и подстреленные болотные птицы.

По данному факту в райотделе полиции ведется расследование.