https://news.day.az/society/1511308.html В Шабране задержали браконьеров
В Шабране задержали браконьеров
Сотрудники Шабранского РОП задержали жителей района Фирудина Ильясова и Новруза Ильясова, занимавшихся незаконной охотой на территории села Гаджигарагашлы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в губинской региональной группе пресс-службы МВД.
У задержанных были изъяты два охотничьих ружья и подстреленные болотные птицы.
По данному факту в райотделе полиции ведется расследование.
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