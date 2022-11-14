В Губе найдены образцы древней культуры - ФОТО
На территории кладбища, расположенного в селе Дигах Губинского района, во время земляных работ была обнаружена стена шириной 80 сантиметров, сложенная из речных камней и жженого кирпича.
Об этом в понедельник Day.Az сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана.
Кроме того, были найдены различные образцы керамики и жернова.
По информации, полученной от жителей, на этой территории ранее были найдены старинные монеты, глиняная посуда и другие образцы материальной культуры.
"Территория нуждается в комплексном исследовании, в связи с этим планируется провести соответствующие работы", - сказали в госслужбе.
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