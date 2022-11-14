К сведению желающих поступить на госслужбу
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13 ноября 2022 года Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты экзамена по продолжению деятельности на госслужбе по подгруппе должностей BB.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, кандидаты могут ознакомиться с результатами экзамена по следующей ссылке:

Продолжение деятельности на государственной службе (подгруппа BB)

Кандидаты также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив с мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel) "номер дела" на номер 7727.

В экзамене на продолжение деятельности на государственной службе приняли участие 173 кандидата.