В Азербайджане выявлены новые случаи заражения COVID-19

В Азербайджане за последние сутки выявлены 4 случая заражения коронавирусом, 3 человека вылечились, один - скончался, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 823 725 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 813 573 человека вылечились, 9 964 - скончались, число активных больных составляет 188.

За последние сутки в стране проведены 752 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 7 345 149.