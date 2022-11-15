https://news.day.az/society/1511432.html Пожар в Огузе, есть пострадавший
Пожар в Огузе, есть пострадавший
В селе Мухас Огузского района произошло возгорание на площади 2 кв. м в одноэтажном доме общей площадью 65 кв. м.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, один человек с признаками отравления дымом был спасен пожарными и передан по назначению.
Остальная часть дома была защищена от огня.
Пожар потушен.
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