В селе Мухас Огузского района произошло возгорание на площади 2 кв. м в одноэтажном доме общей площадью 65 кв. м.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, один человек с признаками отравления дымом был спасен пожарными и передан по назначению.

Остальная часть дома была защищена от огня.

Пожар потушен.