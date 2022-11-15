https://news.day.az/society/1511449.html Пожар в школе в Барде
Пожар в школе в Барде
В Бардинском районе в школе произошел пожар.
В селе Эйрике на площади 30 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кровли двухэтажного здания сельской средней школы общей площадью 532 кв. м (каждый этаж по 266 кв. м).
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Было отмечено, что остальная часть здания школы была защищена от огня.
Пожар потушен.
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