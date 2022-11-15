Пожар в школе в Барде

В Бардинском районе в школе произошел пожар.

В селе Эйрике на площади 30 кв. м сгорели легковоспламеняющиеся конструкции кровли двухэтажного здания сельской средней школы общей площадью 532 кв. м (каждый этаж по 266 кв. м).

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Было отмечено, что остальная часть здания школы была защищена от огня.

Пожар потушен.