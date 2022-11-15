https://news.day.az/society/1511451.html В Баку изменена схема движения этих автобусов
В Баку изменена схема движения этих автобусов
В Баку внесены изменения в схему движения двух автобусных маршрутов.
Как сообщили во вторник Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи с ремонтными работами на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе временно изменены схемы движения автобусных маршрутов номер 77 и 211.
В настоящее время автобусы на указанных линиях курсируют, проезжая через улицу Мухаммеда Хиябани.
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