В Баку изменена схема движения этих автобусов

В Баку внесены изменения в схему движения двух автобусных маршрутов.

Как сообщили во вторник Day.Az в Бакинском транспортном агентстве, в связи с ремонтными работами на улице Асада Ахмедова в Ясамальском районе временно изменены схемы движения автобусных маршрутов номер 77 и 211.

В настоящее время автобусы на указанных линиях курсируют, проезжая через улицу Мухаммеда Хиябани.