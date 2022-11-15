Крупное ограбление в торговом центре «Садарак»

В торговом центре "Садарак", расположенном в Гарадагском районе Баку, было совершено ограбление.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, 11 ноября неизвестный проник в магазин предпринимателя Агаева Шакира Фархад оглу.

Злоумышленник ударил бизнесмена железным предметом по голове, затем взял из магазина 30 тысяч манатов и скрылся.

По факту в Гарадагском РУП возбуждено уголовное дело по статье 181.2.5 (разбой) УК АР. Ведется следствие.