Так будут выглядеть новые дома в Лачине

Юрист Эршад Гусейнов, родившийся в Лачине, поделился в своем аккаунте в социальной сети фотографиями, на которых видно, как идет восстановление домов в районе.

Как передает Day.Az со ссылкой на​ "Qafqazinfo", на видео показан ремонт и реставрация домов с новым дизайном.

"Город Лачин стремительно восстанавливается. Скоро наш город станет местом, напоминающим рай на лоне гор...

Следующий дом на реставрации. Все предусмотрено для комфортного и благополучного проживания. Да хранит Господь наш народ и наше государство. Да будут всегда счастливы души наших шехидов!", - отметил Э.Гусейнов.