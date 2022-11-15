https://news.day.az/society/1511502.html Так будут выглядеть новые дома в Лачине - ВИДЕО
Так будут выглядеть новые дома в Лачине - ВИДЕО
Юрист Эршад Гусейнов, родившийся в Лачине, поделился в своем аккаунте в социальной сети фотографиями, на которых видно, как идет восстановление домов в районе.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", на видео показан ремонт и реставрация домов с новым дизайном.
"Город Лачин стремительно восстанавливается. Скоро наш город станет местом, напоминающим рай на лоне гор...
Следующий дом на реставрации. Все предусмотрено для комфортного и благополучного проживания. Да хранит Господь наш народ и наше государство. Да будут всегда счастливы души наших шехидов!", - отметил Э.Гусейнов.
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