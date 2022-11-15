https://news.day.az/society/1511503.html В Шуше реконструирована отопительная система 16 зданий
В Шуше реконструирована отопительная система 16 зданий
В Шуше проведена реконструкция отопительной системы 16 зданий.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам врио председателя ОАО "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев в ходе брифинга, посвященного началу отопительного сезона.
Он отметил, что в Шуше завершено строительство и введены в эксплуатацию семь котельных мощностью 8110 кВтч, а также завершена реконструкция внутриквартальных систем и систем отопления и горячего водоснабжения 16 зданий различного назначения.
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