В селе Вилван Лянкяранского района произошел оползень.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползни вызвали проблемы в домах и участках, всего пострадали около 10 семей. Причиной оползня стали непрекращающиеся дожди, которые в последние дни выпали в южном регионе.

В результате разлива реки Веравул, протекающей по территории села, вода затопила участки, посевные площади и пострадало около 500 цитрусовых деревьев.

В районе проживания около 10 семей оползневая зона все еще активна.