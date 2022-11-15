https://news.day.az/society/1511517.html Оползень в Лянкяране, дома в опасности - ФОТО
Оползень в Лянкяране, дома в опасности - ФОТО
В селе Вилван Лянкяранского района произошел оползень.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, оползни вызвали проблемы в домах и участках, всего пострадали около 10 семей. Причиной оползня стали непрекращающиеся дожди, которые в последние дни выпали в южном регионе.
В результате разлива реки Веравул, протекающей по территории села, вода затопила участки, посевные площади и пострадало около 500 цитрусовых деревьев.
В районе проживания около 10 семей оползневая зона все еще активна.
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