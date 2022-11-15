https://news.day.az/politics/1511560.html Между Шушой и тремя городами подписан протокол о сотрудничестве - ФОТО
Между Шушой и тремя городами подписан протокол о сотрудничестве - ФОТО
В рамках 18-й Всемирной конференции Лиги исторических городов, состоявшейся в южнокорейском городе Андонг, между городами Андонг, Шуша, Куско (Перу), Коринф (Греция) подписан четырехсторонний протокол о намерении сотрудничества.
Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.
Согласно информации, также были проведены двусторонние встречи с представителями муниципалитета Османгази турецкого города Бурса и генеральным секретарем Лиги исторических городов, мэром японского города Киото.
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