Между Шушой и тремя городами подписан протокол о сотрудничестве

В рамках 18-й Всемирной конференции Лиги исторических городов, состоявшейся в южнокорейском городе Андонг, между городами Андонг, Шуша, Куско (Перу), Коринф (Греция) подписан четырехсторонний протокол о намерении сотрудничества.

Как передает во вторник Day.Az, об этом на своей странице в Twitter сообщил специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Согласно информации, также были проведены двусторонние встречи с представителями муниципалитета Османгази турецкого города Бурса и генеральным секретарем Лиги исторических городов, мэром японского города Киото.