Ограничен ввоз мяса птицы в Азербайджан из некоторых областей России
Ограничен ввоз в Азербайджан мяса птицы из некоторых областей России.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА).
Согласно официальным данным Всемирной организации здоровья животных, в Саратовской области Российской Федерации зарегистрированы случаи болезни Ньюкасла, в Чонградско-Чанадской административной территориальной единице Венгрии, в Средне-Банатском, Северо-Бачском, Южно-Бачском и Западно-Бачском районах Республики Сербия - высокопатогенный птичий грипп.
В целях защиты от инфекционных заболеваний животных в соответствии с "Кодексом здоровья наземных животных" WOAH, в Азербайджан временно ограничен ввоз живых птиц, яиц и других продуктов птицеводства из этих регионов.
Байрам Эльшадов
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