https://news.day.az/society/1511592.html Движение на дороге Баку-Россия будет ограничено - ПРИЧИНА
Движение на дороге Баку-Россия будет ограничено - ПРИЧИНА
В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 21-м км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией с 08:00 16 ноября будет ограничено движение транспортных средств по одной полосе движения (остальные 2 полосы движения открыты) на указанном участке на расстоянии 150 метров.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать до окончания строительных работ.
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