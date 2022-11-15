Движение на дороге Баку-Россия будет ограничено

В связи со строительством надземного пешеходного перехода на 21-м км автодороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией с 08:00 16 ноября будет ограничено движение транспортных средств по одной полосе движения (остальные 2 полосы движения открыты) на указанном участке на расстоянии 150 метров.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, ограничение будет действовать до окончания строительных работ.