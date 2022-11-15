https://news.day.az/society/1511600.html В Баку по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
В Баку по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело
В Прокуратуре Ясамальского района проведено расследование по факту смерти ребенка, родившегося 26.07.2022 года в родильном отделении Публичного юридического лица "Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии".
Как сообщили Day.Az в Прокуратуре Ясамальского района, в ходе расследования было установлено, что, несмотря на оказание медицинской помощи врачами больницы, состояние новорожденного ухудшилось из-за заражения инфекцией, и ребенок умер.
По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 124.1 (убийство по неосторожности).
Следствие продолжается.
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