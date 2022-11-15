В Баку по факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело

В Прокуратуре Ясамальского района проведено расследование по факту смерти ребенка, родившегося 26.07.2022 года в родильном отделении Публичного юридического лица "Научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии".

Как сообщили Day.Az в Прокуратуре Ясамальского района, в ходе расследования было установлено, что, несмотря на оказание медицинской помощи врачами больницы, состояние новорожденного ухудшилось из-за заражения инфекцией, и ребенок умер.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье УК 124.1 (убийство по неосторожности).

Следствие продолжается.