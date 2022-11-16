В школах Азербайджана начались осенние каникулы

С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана начались пятидневные осенние каникулы 2022-2023 учебного года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.

Каникулы распространяются и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.

Отметим, осенние каникулы установлены в соответствии с требованиями Постановления Кабинета министров от 24 февраля 2020 года № 66 "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".