https://news.day.az/society/1511728.html В школах Азербайджана начались осенние каникулы
В школах Азербайджана начались осенние каникулы
С сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях Азербайджана начались пятидневные осенние каникулы 2022-2023 учебного года.
Как сообщили Day.Az в Министерстве науки и образования, осенние каникулы продлятся с 16 по 20 ноября.
Каникулы распространяются и на дошкольные подготовительные группы общеобразовательных учреждений.
Отметим, осенние каникулы установлены в соответствии с требованиями Постановления Кабинета министров от 24 февраля 2020 года № 66 "Об утверждении продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях".
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