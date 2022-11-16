Тяжелая авария в Баку

На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Daewoo", за рулем которого находился Фамиль Ширалиев, столкнулся с транспортными средствами марок "Opel" и "BMW".

В результате, находившийся в автомобиле марки "Opel" пассажир получил телесные повреждения.

По данному факту проводится расследование.