https://news.day.az/society/1511732.html Тяжелая авария в Баку - ФОТО
Тяжелая авария в Баку - ФОТО
На проспекте Зии Буниятова в Наримановском районе Баку столкнулись три автомобиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, автомобиль марки "Daewoo", за рулем которого находился Фамиль Ширалиев, столкнулся с транспортными средствами марок "Opel" и "BMW".
В результате, находившийся в автомобиле марки "Opel" пассажир получил телесные повреждения.
По данному факту проводится расследование.
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