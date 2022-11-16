Сколько азербайджанских студентов отправились на учебу в Турцию в этом году?

В этом году число студентов, отправившихся из Азербайджана на учебу в Турцию превысило 28 500 человек.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в Образовательном совете посольства Турции в Азербайджане.

Было отмечено, что студенты из Азербайджана получают образование в университетах около 50 городов и областей Турции, включая Стамбул, Анкару, Измир, Бурсу и Эскишехир.

"Они получают образование во многих сферах, таких как медицина, инженерия, экономика и бизнес, английский язык, турецкая литература, а некоторые продолжают обучение в магистратуре и докторантуре", - сказали в совете.