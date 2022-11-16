В Хызы обнаружен боеприпас
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На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация об обнаружении боеприпаса на территории села Мешади Гасан Хызинского района.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия незамедлительно выехала группа по разминированию Службы спасения особого риска министерства.

После принятия соответствующих мер безопасности совместно с сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что обнаруженный боеприпас - 140-мм ракетный снаряд OF-14M.

Боеприпас был вывезен с территории для обезвреживания специалистами группы Службы спасения особого риска.

Других опасных или подозрительных предметов в ходе осмотра на месте происшествия и прилегающей территории не обнаружено.