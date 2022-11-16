Операция СГБ в Бейлагане
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Служба государственной безопасности Азербайджана провела операцию в Бейлагане.

Как сообщает в среду Day.Az, операция проводилась в Бейлаганском территориальном управлении государственного кадастра и реестра недвижимого имущества Службы по вопросам недвижимого имущества при министерстве экономики Азербайджана.

Задержан начальник архивного отдела Даянет Атакишиев.