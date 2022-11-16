Пожар в жилом доме в Баку - ОБНОВЛЕНО
14:46
Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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13:56
На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе.
Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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