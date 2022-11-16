Пожар в жилом доме в Баку

14:46

Пожар в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе был потушен подразделениями пожарной охраны МЧС.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.

----------

13:56

На горячую телефонную линию МЧС "112" поступила информация о пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в поселке Расулзаде в Бинагадинском районе.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.