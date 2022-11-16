Какова численность населения Азербайджана?

Обнародована численность населения Азербайджана.

Как сообщили в среду Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 42 274 человека (0,4 процента) и по состоянию на 1 октября 2022 года составила 10 204 774 человека.

Отмечено, что 52,9 процента населения составляют городские жители, 47,1 процента - сельские жители, удельный вес женщин и мужчин остался неизменным.