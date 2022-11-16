https://news.day.az/society/1511842.html Какова численность населения Азербайджана?
Какова численность населения Азербайджана?
Обнародована численность населения Азербайджана.
Как сообщили в среду Day.Az в Госкомстате, с начала года численность населения Азербайджана увеличилась на 42 274 человека (0,4 процента) и по состоянию на 1 октября 2022 года составила 10 204 774 человека.
Отмечено, что 52,9 процента населения составляют городские жители, 47,1 процента - сельские жители, удельный вес женщин и мужчин остался неизменным.
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