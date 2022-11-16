https://news.day.az/society/1511858.html В Азербайджане увеличилось число заключаемых браков
В Азербайджане увеличилось число заключаемых браков
В январе-сентябре текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 45 321 брак.
Как сообщили Day.Az в среду в Госкомстате, число зарегистрированных разводов составило 11 819.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1000 человек населения увеличилось с 5,5 до 6,0, а разводов - сократилось с 1,7 до 1,6.
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