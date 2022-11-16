В Азербайджане увеличилось число заключаемых браков

В январе-сентябре текущего года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции Азербайджана были зарегистрированы 45 321 брак.

Как сообщили Day.Az в среду в Госкомстате, число зарегистрированных разводов составило 11 819.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество браков на 1000 человек населения увеличилось с 5,5 до 6,0, а разводов - сократилось с 1,7 до 1,6.