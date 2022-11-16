Названо количество школ, которые будут построены до 2026 г. в Карабахе

Обнародовано количество школ, которые будут построены до 2026 года на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.

В документе отмечено, что в 2022-2026 годах в Шушинском районе будет обеспечено строительство и восстановление семи дошкольных и общеобразовательных учреждений, в Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачинском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5.

В Плане мероприятий основным исполнителем этой задачи определено министерство науки и образования.