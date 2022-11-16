https://news.day.az/society/1511957.html Сколько квартир и частных жилых домов построят в Карабахе к 2026 году?
Сколько квартир и частных жилых домов построят в Карабахе к 2026 году?
К 2026 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики.
Согласно Плану мероприятий, в 2022-2026 годах в Агдамском, Физулинском, Шушинском, Ходжавендском, Зангиланском, Кяльбаджарском, Лачинском, Губадлинском, Джебраильском, Тертерском и Ходжалинском районах будет построено 34 500 квартир и частных жилых домов.
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