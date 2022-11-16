https://news.day.az/society/1511964.html В ближайшие годы в Карабах будут переселены более 34 тыс. семей
В ближайшие годы в Карабах будут переселены более 34 тыс. семей
К 2026 году на освобожденные территории Азербайджана предусматривается переселение 34 500 семей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной распоряжением главы государства.
Согласно Плану мероприятий, предусматривается переселение семей в дома, построенные поэтапно в соответствии с графиком восстановительных работ.
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