В ближайшие годы в Карабах будут переселены более 34 тыс. семей

К 2026 году на освобожденные территории Азербайджана предусматривается переселение 34 500 семей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной распоряжением главы государства.

Согласно Плану мероприятий, предусматривается переселение семей в дома, построенные поэтапно в соответствии с графиком восстановительных работ.