В селе Забух будет построено водохранилище

До 2026 года планируется строительство водохранилища в селе Забух Лачинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в I Государственной программе "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики, утвержденной распоряжением главы государства.

Работа в связи с этим поручена ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана". Другими исполнителями работ являются Государственный комитет по градостроительству и архитектуре и министерство сельского хозяйства Азербайджана.

На основании проектной документации Забухчайского водохранилища и отходящих от него магистральных трубопроводов планируется проведение строительных работ, обеспечение поливной водой площади в 12 100 га на территории Губадлинского и Зангиланского районов.