В Москве вручили VII премию имени Сергея Вайнштейна

В Общинном центре горских евреев в Москве прошла VII церемония вручения премии им. Сергея Вайнштейна. Учредителем премии является международный благотворительный фонд горских евреев СТМЭГИ, сообщает в среду Day.Az.

Сергей Иванович Вайнштейн стоял у истоков создания Международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ. Премия была учреждена Президентом фонда Германом Захарьяевым в память о нём в 2015 году.

В этом году лауреатами премии стали люди, которые внесли значительный вклад в сохранение культуры горских евреев и языка джуури - поэт и композитор Ефрем Амирамов (Россия), журналист, продюсер и создатель документального фильма "Горские евреи - джууро" Роберт Азарьев (США), исследователь языка джуури, преподаватель Мардахай Нафталиев (Азербайджан).

"Из года в год, обсуждая множество кандидатов в лауреаты премии, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой: как из множества талантливых и достойных людей выбрать всего лишь трех, - отметил в своем выступлении Президент Фонда СТМЭГИ Герман Захарьяев.- Наши лауреаты внесли свой неоценимый вклад в сохранение языка наших предков. Желаю им крепкого здоровья и сил продолжать творить во благо нашего народа и его культуры".

Дипломат, член Совета Федерации Константин Долгов в своем приветственном слове отметил: "Для любого человека, к какому бы этносу он ни принадлежал, очень важно жить своими корнями, его историей, культурой, языком. Причем, не просто жить, не просто пользоваться этим богатством, но передавать его дальше, делать все, чтобы культура, язык развивались". Российское государство и президент активно поддерживают инициативы Фонда СТМЭГИ, в том числе День спасения и освобождения, отметил Долгов.

Главный раввин России Адольф Шаевич: "Вспоминая Сергея Вайнштейна, не могу не отметить фонтан идей и проектов, которые постоянно генерировались в его голове. Счастье, что ему удалось встретиться с Германом Захарьяевым, благодаря помощи которого многие из этих проектов были реализованы. Для нас, ашкеназов, приверженность горских евреев своей вере и традиции всегда служили образцом".

Начальник департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Еремин: "Сергей Вайнштейн отдал свой талант мыслителя и ученого на службу своему народу - горским евреям, а поскольку этот народ является неотъемлемой частью многонациональной палитры народов Росии, то, можно сказать, - и российскому народу в целом".

С приветственными словами к лауреатам и аудитории также обратились: глава представительства организации "Натив" в России, СНГ и странах Балтии Яна Агмон, глава центра религиозного образования "Тора ми-Цион", и.о. главного раввина Москвы Давид Юшуваев, заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, начальник Управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов, завкафедрой государственно-конфессиональных отношений РАГС Вероника Кравчук.

Музыкальную программу вечера составили: композиция на народном инструменте нагара под названием "Горная река" в исполнении Рауфа Керимова; композиция "Мугам сейгьях" в исполнении поэта, композитора и певца Йосефа Бен Йохая и ансамбля "Маген Давид"; песня Ефрема Амирамова "Молодая" в исполнении ансамбля "Раданик", песня "Худо Кумэк" в исполнении Бернарда Осипова.