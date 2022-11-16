https://news.day.az/society/1511998.html Взрыв в новостройке в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО
Взрыв в новостройке в Хырдалане - ФОТО - ВИДЕО
На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного дома в жилом комплексе "AAAF Park" в городе Хырдалан Абшеронского района.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.
По предварительной информации, пожара нет.
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