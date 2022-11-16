Взрыв в новостройке в Хырдалане

На "горячую линию - 112" министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного дома в жилом комплексе "AAAF Park" в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МЧС, на место происшествия были привлечены подразделения противопожарной защиты Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, пожара нет.