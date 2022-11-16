https://news.day.az/society/1512000.html Названо число новорожденных в Азербайджане c начала года
Названо число новорожденных в Азербайджане c начала года
За январь-сентябрь текущего года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 93 612 новорожденных.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Госкомстате.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на каждую 1000 человек населения с 11,1 до 12,4. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 52,8 процента, девочек - 47,2 процента.
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