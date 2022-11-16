Названо число новорожденных в Азербайджане c начала года

За январь-сентябрь текущего года районные (городские) отделы регистрации министерства юстиции Азербайджана зарегистрировали 93 612 новорожденных.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Госкомстате.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на каждую 1000 человек населения с 11,1 до 12,4. Среди новорожденных удельный вес мальчиков составил 52,8 процента, девочек - 47,2 процента.