Имена пострадавших в результате взрыва в Хырдалане

Стало известно о состоянии пострадавших во время взрыва, произошедшего, по предварительной информации, в результате утечки бытового газа, в квартире многоэтажного дома в жилом комплексе "AAAF Park" в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили в среду Day.Az в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), на место происшествия были привлечены бригады скорой и неотложной медицинской помощи Абшеронской районной центральной больницы при Объединении. По предварительной информации, в результате взрыва пострадали 4 человека, в том числе 3 ребенка.

Пострадавшие госпитализированы в ожоговое отделение Медицинского центра имени Нариманова.

Отмечается, что состояние одного из пациентов, которому был поставлен диагноз "термический ожог III степени", тяжелое (22-летняя Бахар Новрузова). Состояние остальных пострадавших оценивается как средней степени тяжести (7-летняя Шукюрова Мелек, 4-летняя Шукюрова Дениз, годовалый Шукюров Омер).